Assassinato foi planejado há 20 dias e autor não se arrepende

O homem preso após confessar ter matado a facadas uma colega, em um complexo de bares e restaurantes, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, nesta segunda-feira (2), planejou o ataque há 20 dias, segundo seu depoimento à Polícia Civil. Ele também confessou que cometeu o crime simplesmente por não ter seu amor correspondido por ela, e por não poder vê-la todos os dias, após ser transferido de setor por seu ex-chefe - ainda sobre o crime, ele alegou não se arrepender. Nos planos, inclusive, também estava matar o ex-chefe, intenção que ele admitiu a policiais militares, no ato de sua entrega, na sede da Cia do 11° Batalhão, no Centro. Para cumprir a 'sentença' de morte de ambos, nesta segunda-feira, ele levou um bolsa com três facas e pedras. O feminicídio foi cometido, com planejado, a sala do antigo chefe foi destruída, também como previsto, e bens pessoais dele também foram destruídos. De tudo o que orquestrou, ele só não atingiu o objetivo de matar o chefe.

O suspeito, que é funcionário de empresa terceirizada - que presta serviço para o complexo de restaurantes -, contou que havia sido transferido de setor, há algum tempo, passando para a zeladoria, não sendo mais possível ver a vítima, a quem disse que amava. Revoltado com a atitude da administração, em mudá-lo de setor, e também com o fato de a moça não corresponder ao seus sentimentos, ele então decidiu matar os dois. A vítima era atendente em uma agência de viagens no mesmo local, e ele conhecia o dia a dia dela, com horários de entrada, saída, e de pausa para o almoço. Desta forma, 20 dias atrás, eles planejou os ataques, que foram desencadeados nesta segunda-feira.

A vítima havia acabado de almoçar e suas coisas, como bolsa e celular, ainda estavam sobre a mesa. Colocando o plano em ação, ele a surpreendeu pelas costas e desferiu mais de 20 facadas. uma colega de trabalho dela ouviu um grito, mas a princípio não percebeu que era algo grave. Alguns minutos depois uma faxineira se deparou com a mulher ferida e toda ensanguentada no c hão, e correu justamente até a amiga da vítima para pedir ajuda. Elas então telefonaram para a ambulância.