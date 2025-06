Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 está com inscrições abertas até o dia 15 de junho. A iniciativa celebra o protagonismo feminino no empreendedorismo e reconhece histórias inspiradoras de mulheres que, com seus negócios, transformam vidas e contribuem para o desenvolvimento do país. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do prêmio.

A premiação é aberta para proprietárias de empresas enquadradas como MEI, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com, no mínimo, um ano de existência. A inscrição é gratuita e pode ser feita em uma das cinco categorias disponíveis: Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Embora o envio de um vídeo com o pitch da candidata não seja obrigatório, ele poderá ser um critério de desempate na avaliação. As interessadas devem consultar o regulamento completo no site oficial do Prêmio.

As candidatas devem ter mais de 18 anos e a empresa precisa estar em dia com suas obrigações legais e fiscais. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que a mulher seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.