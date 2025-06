Ex-aluno assume nova diretoria da ESEF a partir de julho

Sobre os novos diretores

Prof. Dr. Adriano Celante

Graduado em Educação Física pela ESEF (1993), mestre e doutor pela Unicamp. É coordenador de ensino e do Laboratório de Estudo e Pesquisa em Arte e Cultura Circense (LEPACC). Atuou também como professor da Rede Municipal de Jundiaí e conselheiro do CREF-SP. Tem vasta experiência em disciplinas pedagógicas e em pesquisas voltadas à educação física escolar e cultura corporal.

Prof. Dr. Marcelo Conte

Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp e doutor em Medicina pela UNIFESP. É coordenador de especializações, da pesquisa institucional e atua em programas de pós-graduação, além de liderar o núcleo técnico-científico do BOS FIT, em Sorocaba. Também é presidente do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências do Esporte.