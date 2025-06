Comércio de Jundiaí atende até as 18h neste sábado (7)

O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (7). As lojas do Centro e dos bairros poderão atender até as 18h. O funcionamento em horário estendido, que acontece em Jundiaí sempre no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil, está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Constatamos um aumento de até 30% nas vendas nos sábados de horário estendido. Por isso, os lojistas devem atrair o consumidor, investir na decoração da vitrine e apostar em produtos para esta época do ano, especialmente para o Dia dos Namorados. Também é válido investir em promoções, diversificar os meios de pagamento e se preparar as temperaturas mais frias e festas juninas”, observa Maltoni.

