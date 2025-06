Intensivo de Dança Criativa abre inscrições gratuitas hoje

O Intensivo de Dança Criativa chega a Jundiaí e propõe quatro dias para desbravar o mundo da dança através da iniciação à dança contemporânea, permitindo que crianças de 7 a 13 anos explorem e criem consciência corporal e artística. O curso acontecerá de forma gratuita no Espaço Expressa, de 1 a 4 de julho. As inscrições gratuitas começam hoje (2) pelo formulário disponível em @dancacriativaarondon.

Ministrado por Andressa Rondon, criadora da metodologia “Dança Criativa por Andressa Rondon”, os dias de intensivo passarão por todas as áreas da formação da criança como artista da dança, de forma lúdica, desde as bases técnicas do contemporâneo até técnicas de improviso e expressão corporal.

Como encerramento, acontecerá a “III Mostra de Contemporâneo Infanto-Juvenil”, na qual os alunos do intensivo serão convidados a participar como uma maneira de concluir o curso e garantir também a experiência de palco para os pequenos.