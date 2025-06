Mal subiu e já vai cair: semana trará nova onda de frio a Jundiaí

Após uma onda de frio que derrubou as temperaturas em Jundiaí nos últimos dias, principalmente durante as manhãs e noites, os termômetros ameaçam subir, mas isso não vai acontecer plenamente. Esta semana trará uma nova onda de frio à cidade, derrubando novamente as temperaturas e com possibilidade de chuva. A previsão, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que a partir de sexta (6) o tempo deve mudar.

A partir de hoje (2), este início de mês terá alguma alta de temperatura, mas, antes da chegada do inverno, prevista para o dia 20 de junho, uma nova "rodada" de frio vai renovar o tempo dos útimos dias. Para amanhã (3), o dia deve ser encoberto, com presença de nuvens e temperaturas entre 14°C e 25°C. Na quarta (4), o céu estará mais aberto, com céu limpo e temperaturas mais altas, entre 16°C e 27°C. Na quinta (5), a tendência é de que a máxima se mantenha igual à do dia anterior com mínima de 17°C. Sexta, porém, haverá nebulosidade, pode chover e a temperatura mínima prevista é de 14°C.

Durante o fim de semana, a tendência é de que a chuva continue na cidade, segundo dados do Climatempo. E esta será a semana da despedida para quem gosta de tempo mais quente, pois, a partir de segunda-feira (9), os termômetros cairão de forma mais considerável. Neste ano, o recorde de frio em Jundiaí foi registrado na última quinta-feira (29), quando a mínima na cidade desceu aos 4,5°C, segundo o Centro Integrado e Informações Agrometeorológicas (Ciiagro).