Jundiaí brinda o Dia do Vinho com aprimoramento da produção local

Em passagem por Jundiaí para visitar a filha, o casal de aposentados Odair Bondezan e Roselei Silva trouxe a amiga Ivete Felner para experimentar algo que, segundo eles, turista nenhum pode perder: o vinho jundiaiense. “Já fizemos a Rota do Vinho das outras vezes, mas hoje quisemos trazer a amiga para tomar do mesmo vinho que o Papa tomou. Quem vem a Jundiaí tem que fazer isso”, resume Odair.

A bebida milenar com referências de surgimento na região do Cáucaso, com menções nas Mitologias Grega e Romana e forte presença nas tradições Judaica e Bíblica, tem no Brasil um dia só para ela: todo primeiro domingo do mês de junho é Dia Nacional do Vinho. E neste domingo (1), Jundiaí, a Terra da Uva, garante o seu terreno fértil para produção da bebida e só tem o que comemorar com o assunto.

“Desde a sua reformulação em 2013, a Festa da Uva passou a ser também Expo Vinhos, como forma de prestigiar produtores da bebida no Município. De lá pra cá, já foram 11 edições contemplando os vinicultores, tendo a última edição recebido mais de 314 mil visitantes. Atualmente, entre as dez Rotas Turísticas municipais, uma é toda dedicada ao vinho, com 20 adegas, sem contar a presença delas em outras Rotas, como a da Cultura Italiana e da Uva”, comentou a gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo da Prefeitura, Marcela Moro.