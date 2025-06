Prefeitura entrega primeira fase do Complexo Viário Ozanan

A Prefeitura de Jundiaí liberou, neste sábado (31), às 14h, a primeira fase das obras do novo Complexo Viário Ozanan. O projeto vai transformar o tráfego na região, melhorando a fluidez, a segurança e o acesso a bairros importantes como Vila Lacerda, Vila Hortolândia, Retiro e posteriormente, Engordadouro.

Com as intervenções, a primeira fase contempla os acessos da Avenida Antônio Frederico Ozanan com a Avenida Nove de Julho, as ruas José da Silva Junior, Vinhedo e Osvaldo Aranha que garantem acesso a Vila Lacerda, ligação com a Avenida Jacyro Martinasso (acesso a região do Retiro) e Avenida Valdemar Guido da Costa para acesso a Vila Hortolândia e segue até o acesso à Avenida Prefeito Luiz Latorre que será contemplada na segunda fase.

O complexo reorganiza o fluxo viário e facilita a circulação de veículos, pedestres, ciclistas e o transporte público. “O novo complexo viário é uma conquista para a cidade e reflete o nosso compromisso na

continuidade de obras e melhorias que garantem uma mobilidade mais eficiente, segura e moderna. Os novos acessos facilitam o deslocamento e valorizam os bairros que estavam à margem de um sistema viário fluido”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.