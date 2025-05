Jundiaí abre sentinelas para pacientes com sintomas gripais leves

O Município segue monitorando o cenário epidemiológico e assistencial para desencadear ações para garantir o atendimento, diante do aumento de casos de síndrome gripal.

É importante que a população também esteja atenta as medidas de prevenção. Entre elas: evitar aglomerações; higienizar constantemente as mãos; utilizar máscaras em caso de sintomas gripais para bloquear a transmissão da doença; evitar levar os bebês pequenos a lugares com muita circulação de pessoas e restringir visitas. As vacinas contra Influenza e Covid-19 são outras medidas fundamentais neste período para evitar o agravamento das doenças.