Receita encerra prazo da Declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal deixou de receber declarações do Imposto de Renda 2025 a partir da zero hora deste sábado (31). O sistema ficará fora do ar durante todo o fim de semana e só retomará o serviço na segunda-feira (2), a partir das 8h.

Quem perdeu o prazo, encerrado às 23h59 desta sexta-feira (30), terá de enviar a declaração em atraso e pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido no ano.

Deixar de declarar o IR pode causar irregularidade no CPF do contribuinte, o que pode gerar dificuldades para obter crédito, abrir contas bancárias, fazer financiamentos, prestar concursos públicos, entre outras restrições.