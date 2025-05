Louveira cria nova secretaria com custo de R$ 660 mil

Os vereadores de Louveira aprovaram, por 11 votos favoráveis e um contrário, a criação de uma nova secretaria na Prefeitura: a de Relações Institucionais. O Projeto de Lei 18/2025, de autoria do Executivo, foi discutido durante a realização da 9ª Sessão Extraordinária, realizada na manhã desta sexta-feira, 30.

Na justificativa do projeto, a Prefeitura explica que a nova secretaria fortalece a governança, por meio da ampliação do diálogo entre Poder Executivo e segmentos da sociedade e do setor público. No projeto também está descrito o impacto financeiro da criação da Secretaria, de R$ 660 mil por ano, calculando-se os valores dos cargos de secretário, diretor de departamento e de chefe de divisão. O vereador Marquinhos do Leite manifestou-se contrário ao projeto, dizendo que a atual administração fala de dificuldades financeiras, mas envia projetos que geram gastos para o município e não são prioridades.

Primeira-dama do Estado visita Itupeva

Nesta sexta-feira (30), a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve em Itupeva, seguindo seu cronograma de visitas às novas cidades da região de Campinas, que estão recebendo o primeiro ciclo de capacitação do programa Caminho da Capacitação.

Ela destacou que as carretas instaladas na cidade tem o propósito de levar oportunidades para perto de quem mais precisa. “Estamos acompanhando de perto as aulas e conversando com os professores. Nosso objetivo é que os alunos saiam daqui mais preparados para o mercado de trabalho ou para empreender, com a chance real de gerar sua própria renda e transformar suas vidas”, disse.



PIB do Brasil cresce 1,4% com impulso da agropecuária

Puxada pela safra agrícola, a economia brasileira acelerou o ritmo de crescimento para 1,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses finais de 2024, apontam dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta sexta (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A alta de 1,4% vem após leve variação positiva de 0,1% no quarto trimestre de 2024, conforme dados revisados pelo IBGE. A nova taxa é a maior desde o segundo trimestre do ano passado, quando o avanço foi de 1,5%.