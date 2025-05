Queda acentuada das temperaturas amplia o atendimento à população

A ação é coordenada pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e Centro Pop, que atua 24 horas por dia com um coordenador e três equipes de campo, cada uma composta por um motorista e dois orientadores sociais. As equipes realizam abordagens ativas pelos principais pontos da cidade e também respondem a solicitações da população.

Nos dias 28 e 29 de maio, a Operação Noites Frias acolheu 47 e 53 pessoas, respectivamente, em abrigos da rede e na Casa de Passagem. Além do acolhimento, foram distribuídos cobertores, roupas de frio, água e outros itens essenciais para garantir proteção e bem-estar durante as noites de baixa temperatura.

Com a queda acentuada das temperaturas nos últimos dias, a Prefeitura de Jundiaí intensificou o atendimento da Operação Noites Frias, ação coordenada pela Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS). A operação, que foi antecipada no último dia 17 de maio por conta das previsões meteorológicas, voltou a atuar de forma mais incisiva nos últimos dias devido à temperatura inferior a 13°C, ampliando o acolhimento à população em situação de rua.

“Temos monitorado diariamente as condições climáticas para garantir uma resposta rápida e eficaz. Com a queda acentuada das temperaturas nos últimos dias, intensificamos as abordagens e ampliamos os atendimentos. O trabalho das nossas equipes é técnico, humanizado e essencial para salvar vidas. A cada acolhimento, garantimos mais do que abrigo, oferecemos dignidade, proteção e a possibilidade de encaminhamento para outros serviços da rede”, explica João Guilherme, gerente do Centro Pop e responsável pela operação.

Neste ano, a estrutura da operação foi reforçada com 40 vagas extras para pernoite — 20 no Hacali e 20 na Casa Santa Marta —, somadas às 30 vagas permanentes da Casa de Passagem. Além do pernoite, são distribuídos insumos como cobertores, gorros, meias, luvas e água.

“A Operação Noites Frias é uma ação estratégica que reforça nosso compromisso com a proteção da população em situação de rua. Mesmo com a estrutura mantida ao longo do ano, o frio extremo exige respostas emergenciais, como o aumento de vagas e a distribuição de insumos. Nosso trabalho é articulado, com foco no cuidado e na escuta qualificada, e conta com o apoio fundamental da população, que pode acionar o SEAS sempre que encontrar alguém precisando de acolhimento”, destaca Luciane Mosca, gestora da UGADS.