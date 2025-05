Jundiaí recebe Taça das Favelas 2025 com apoio da Prefeitura

O Complexo Educacional, Cultural e Esportivo (CECE) Francisco Dal Santo, na Vila Rami, será palco, neste final de semana, do início da Taça das Favelas 2025, considerada o maior torneio de futebol entre seleções de favelas do mundo. Nesta edição, Jundiaí contará com a participação de 24 equipes, sendo 16 na categoria masculina e oito na feminina.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio de suas Unidades de Gestão, garantirá toda a estrutura necessária para o bom andamento da competição e segurança dos participantes. Serão oferecidos exames médicos para todos os atletas, transporte com ônibus para ida e volta das equipes, além de campo com vestiários, gabinetes, área de aquecimento, arquibancadas, banheiros públicos e campos de treinamento à disposição das comunidades participantes. A segurança e a assistência médica também estão asseguradas, com a presença da Guarda Municipal e ambulância no local para atendimentos de urgência.

Jogos do final de semana

As partidas da primeira rodada acontecem neste sábado (31) e domingo (1º). Os jogos são nas categorias masculina e feminina: