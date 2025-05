‘Tradições da Gente' é tema do 2º Happy Argos

O Complexo Argos recebe hoje (30), a partir das 12h, a 2ª edição do “Happy Argos”, iniciativa que visa promover a integração de atrações artísticas e serviços, por meio da ocupação do espaço público, da valorização dos talentos e a participação da comunidade interessada em geral. Com o tema "Tradições da Gente", o evento está alinhado à proposta do programa “Escola da Gente” da Unidade de Gestão de Educação (UGE).

Todos os serviços instalados no Complexo Argos, como o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), o Centro de Convivência do Idoso (CCI), a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) e a TVTEC Jundiaí, e outros serviços, inclusive da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS).

A programação artística começa às 12h30, com a apresentação do DJ Joka, que volta a se apresentar a cada hora no palco, às 13h30, 14h30, 15h30 e às 16h30. Às 13h, o Engenheiro França apresenta seu show animado ao som do acordeom. Já às 14h, a programação traz uma apresentação de capoeira, com o grupo do CCI com o professor Java. Em seguida, às 15h, a apresentação de Dança Cigana trará os alunos do CCI com a professora Sara. Já a partir das 16h, o palco do Happy Argos traz uma vivência de Luta de Krav Maga e Taekwondo, promovidas pela Academia KS Gym TKD; às 17h tem o show de Rock com a banda “Plástico Bolha”.