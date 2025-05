Espaço Jundiaí Empreendedora sedia evento do Procon

Com o objetivo de criar um ambiente de orientação entre o órgão de defesa do consumidor e os empresários, reforçando a importância do conhecimento das normas de consumo como ferramenta de prevenção e fortalecimento dos negócios — o Procon Jundiaí, em parceria com o Espaço Jundiaí Empreendedora, da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realizou o evento “O Código de Defesa do Consumidor e Sua Empresa.”

Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre temas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, entre eles: responsabilidade objetiva, dever de informação, responsabilidade por vícios, responsabilidade solidária e recusa de oferta.

“A ideia do Procon é ir além da fiscalização. Queremos contribuir com os empreendedores por meio da orientação, formação e informação, para que estejam preparados e evitem autuações no futuro”, destacou Marcelo Canale, diretor do Procon Jundiaí.