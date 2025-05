Número de entregas voluntárias para adoção cresce em Jundiaí

A entrega voluntária de bebês tem se tornado uma alternativa cada vez mais presente em Jundiaí. Em 2024, das 14 adoções concretizadas pela Vara da Infância e Juventude do município, 8 ocorreram por meio desse procedimento legal, no qual a gestante opta, de forma consciente e segura, por entregar o filho à adoção logo após o parto. Em 2025, até o momento, outras 7 adoções já foram formalizadas, sendo 5 também por entrega voluntária.

Mesmo com o avanço, a realidade da adoção ainda revela um grande desencontro entre o perfil das crianças disponíveis e as preferências da maioria dos pretendentes por conta da idade. Entre os casos marcantes do último ano estão dois grupos de irmãos — um com três crianças de 3 a 8 anos e outro com dois, de 2 e 5 anos — adotados por famílias que aceitaram o desafio de manter os vínculos fraternos. Também foi acolhida uma criança de 7 anos que agora vive em família.

Segundo o Sistema Nacional de Adoção (SNA), o estado de São Paulo conta com 1.137 crianças e adolescentes aptos para adoção e 8.154 pretendentes ativos. Embora os números sugiram um cenário positivo, a realidade é outra: muitos adotantes ainda idealizam um perfil específico: crianças pequenas, brancas e sem problemas de saúde.

“Essa disparidade faz com que crianças mais velhas, grupos de irmãos e aquelas com questões de saúde ou deficiência permaneçam por longos períodos em instituições de acolhimento, muitas vezes até completarem a maioridade sem terem vivido em família”, explica Viviana Fagundes, assistente social do Fórum de Jundiaí.