Casos de SRAG aumentam e especialista alerta para cuidados

Com a aproximação de uma nova frente fria e os crescentes registros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), os cuidados com a saúde respiratória devem ser redobrados. A queda nas temperaturas, somada à baixa umidade do ar e à maior concentração de fumaça e poluentes no ambiente, cria um cenário propício para o surgimento de doenças e agravamento de quadros preexistentes, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas.

De acordo com o pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Eduardo Leme, as variações bruscas de temperatura sobrecarregam o organismo, tornando-o mais suscetível a infecções. “O corpo precisa fazer um esforço maior para manter a temperatura ideal, o que pode comprometer o sistema imunológico”, explica. Esse enfraquecimento das defesas naturais favorece o aparecimento de infecções respiratórias, como gripes, resfriados, sinusites e crises de asma. O tempo seco e a má qualidade do ar — agravada pela fumaça, poeira e presença de fungos — também aumentam os casos de inflamações nas vias respiratórias. “Os sintomas mais comuns são obstrução nasal, coriza, coceira no nariz e na garganta, além de olhos vermelhos e irritados”, complementa o especialista.

Prevenção