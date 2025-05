Dia do Desafio é realizado com caminhada e atividades esportivas

O evento em Jundiaí integrou a programação coordenada no continente americano pelo Sesc São Paulo, com liderança da TAFISA (The Association for International Sport for All), apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO.

“O objetivo é colocar todo mundo em movimento. Mesmo que por alguns minutos, já faz a diferença”, comentou Julio Sakamoto, monitor de esportes do SESC Jundiaí.