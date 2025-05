Em 2024, Jundiaí teve queda no número de empresas

Já em relação às outras empresas de modo geral, o levantamento aponta queda. Entre 2018, quando houve uma retração acentuada e o estoque era de 34.020 empresas, e 2022, quando o estoque de empresas cresceu mais de 20% e foi a 40.948. No ano de 2023, ocorreu uma pequena retração e, no ano passado, a variação caiu mais: o estoque foi para 38.030 empresas. Entre 2022 e 2024, a baixa foi de 7%. Os dados seguem tendência estadual.

No ano passado, Jundiaí teve mais de 8 mil novos MEIs. Se em 2023 o estoque da cidade era de 34.304, em 2024 subiu para 42.516. Por outro lado, Micro e Pequenas Empresas tiveram queda de 7%. O estoque em 2023 era de 35.311 e caiu para 32.842 no ano passado.

O ano de 2024 não foi dos melhores quando o assunto é o empreendedorismo no município de Jundiaí. A cidade teve abertura de empresas, mas em quantidade menor do que a observada em anos anteriores e, embora tenha tido saldo positivo em relação a Microempreendedores Individuais (MEIs), o estoque de Micro e Pequenas Empresas teve retração, como mostra levantamento feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Entre abril de 2024 e março de 2025, o negício que mais cresceu na cidade foi no setor de Comércio: reparação de veículos automotores e motocicletas. Em seguida, aparecem atividades administrativas e serviços complementares; atividades profissionais, científicas e técnicas; transporte, armazenagem e correio; e saúde humana e serviços sociais. A ordem é a mesma também no Estado de São Paulo.

Ainda falando de São Paulo, em março de 2025, foi registrada a criação de 35.151 empresas no estado. Na comparação com o mês imediatamente anterior, houve retração de 13,3%, quando o total de empreendimentos alcançou 40.521 novos negócios. Entre fevereiro e março, todos os setores apresentaram queda no desempenho. O setor de serviços recuou 14,6%, passando de 28.980 para 24.745 novas empresas, seguido pela indústria (-13,9%), construção (-13,1%), comércio (-8,2%) e agropecuária (-6,5%).

Em Jundiaí, também entre fevereiro e março, houve queda na geração de novas empresas (-16%), Micro e Pequenas (-18%) e MEIs (-4,3%).