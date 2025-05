Jundiaí é recomendada como destino para luas de mel no estado

Campos do Jordão A cidade mais alta do Brasil já é bastante conhecida pelos apaixonados. Localizada a 180,5 km de São Paulo, Campos do Jordão tem hotelaria diversa, que vai de chalés e pousadas acolhedoras até hotéis all-inclusive de alto padrão. Com o clima ameno e a natureza exuberante da Serra da Mantiqueira, é um destino muito charmoso.

Dessa forma, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) indicou 15 destinos paulistas que atendem a diferentes perfis de casais. “São destinos completos, prontos para receber os casais durante o ano inteiro e que oferecem diversas experiências turísticas. É possível contemplar paisagens únicas e ter contato com a natureza, passear por vinícolas e degustar vinhos premiados, relaxar nas fontes de água termal, ou conhecer a beleza das nossas praias, que se estendem por mais de 880 km”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

Maio é tradicionalmente conhecido como mês das noivas, amplamente escolhido para casamentos e, ao planejar as cerimônias, uma parte fundamental é decidir o destino da lua de mel. Para isso, fatores como atrativos turísticos do local, orçamento dos noivos e gostos pessoais contam bastante na decisão.

Opções de entretenimento não faltam na cidade: o casal pode experimentar a gastronomia e conhecer as fábricas de cerveja e chocolate; encantar-se com a beleza de lugares como o Bosque do Silêncio e Parque Amantikir Garden; visitar o Alpen Park e se aventurar no trenó alpino ou na pista de patinação no gelo; pegar o teleférico e ver toda a cidade do Morro do Elefante; pegar o trem na Estrada de Ferro Campos do Jordão, entre outras. Dica extra: em julho, acontece o Festival de Inverno de Campos do Jordão, o maior evento de música clássica da América Latina.

Cunha

Outro destino que merece a atenção dos casais é Cunha, a 230 km de São Paulo. Com pousadas e chalés que oferecem vista panorâmica da serra e da cidade, é ideal para quem procura tranquilidade e contato com a natureza. Em Cunha, o principal atrativo é o lavandário e o contemplário, com plantações de lavanda que são um deleite para os olhos e perfumam o ambiente. Lá, os turistas têm uma experiência única em meio à natureza e podem fazer diversas fotos.

Além disso, também podem visitar a loja da propriedade e adquirir produtos à base de lavanda, que vão de essências até sorvete. Se o casal estiver disposto(a), vale a pena ir próximo do fim da tarde para assistir ao pôr do sol no deck do lavandário. Mas leve o casaco, pois costuma ventar. No destino, os viajantes também podem visitar lojas de cerâmica e conhecer construções históricas como a Igreja Nossa Senhora da Conceição.