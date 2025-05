Ladrão é preso após enganar a polícia mais de um ano em Jundiaí

Um ladrão presidiário, condenado por roubo e furto, e que estava foragido da penitenciária de Bauru, foi capturado nesta segunda-feira (26), por guardas municipais de Apoio Tático, na região do Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele tentou ludibriar os GMs, passando nome falso, mas foi desmascarado. Aos guardas ele disse que já havia conseguido enganar as forças policiais por algumas vezes desde que está nas ruas da cidade.

Os GMs Pereira, Pierre e Maurício, com supervisão do subinspetor Vaz, faziam patrulhamento pelas regiões do São Camilo e Ponte São João, quando se depararam com um homem em atitude suspeita, em uma área de cracolândia.

Ao avistar a viatura ele entrou em um barraco de madeira e lona para tentar se esconder. Os GMs desembarcaram e o abordaram. "Os dados fornecidos por ele não condiziam com nossa pesquisa e, com experiência, conseguimos levantar sua verdadeira identidade", disse o GM Pierre.