Campanha de doação de medula óssea bate recorde de cadastros

Ela também destacou a importância da parceria com o Projeto Vozes das Ruas: “Para nós, do Grupo Medula Óssea Jundiaí, o envolvimento da FMJ foi essencial para ultrapassarmos a marca dos 200 cadastros registrados em 2023. Foi uma parceria construída com muito diálogo, respeito e carinho. Só temos gratidão”.

Murilo Santos, estudante de medicina e um dos coordenadores do grupo da FMJ, participou aferindo pressão, medindo glicemia e conscientizando o público sobre a causa. Ele também ressaltou a parceria com o projeto Sorrisoterapia, que levou diversão às crianças enquanto os adultos se informavam e se cadastravam. “Nos empenhamos para cuidar do próximo com carinho, respeito e orientação. Agradecemos a cada pessoa que se cadastrou. Esse simples gesto pode salvar vidas”, afirmou Murilo.