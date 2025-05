Com Clube de Leitura, UBS Caxambu promove a saúde da comunidade

Para a dona de casa Aparecida Pepe Cosin, a novidade é muito bem-vinda. “Isso é ótimo. Passei em consulta, fiquei sabendo e quis participar. Sei que ler melhora a cabeça, melhora o humor”, enfatizou, enquanto escolhia uma obra entre as tantas disponibilizadas pela UBS.

As escritoras jundiaienses Silvia Rocha e Bianca Stievano, que participaram da inauguração da biblioteca com os alunos da Emeb Prefeito Vasco Antonio Venchiarutti, também destacaram a importância do projeto. “Fico muito feliz com iniciativas que incentivam a leitura, ainda mais sendo uma ação em uma UBS. Quem lê viaja para outros lugares, exercita o cérebro para a reflexão”, comentou Silvia.

Rede

Em Jundiaí, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município ofertam atividades voltadas para a promoção da saúde dos usuários. São grupos como o de fisioterapia, obesidade, qualidade de vida, meditação, auriculoterapia, dança circular, Lian Gong, alongamento, nutrição, entre outros. Para conhecer a programação e participar, basta o usuário procurar a sua unidade de referência.