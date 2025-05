Procon Jundiaí recebe veículo e tablets do Governo Estadual

Representando a cidade, o diretor do Procon local, Marcelo Canale, acompanhado do gestor da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, Edney Duarte Jr., destacou a importância da doação. “É um orgulho para o município ser contemplado. São ferramentas importantes para ampliar o atendimento ao consumidor. O Procon São Paulo tem sido um grande parceiro do Procon de Jundiaí. Essa doação é também um reconhecimento do bom trabalho que estamos desenvolvendo”, afirmou Canale.

Em cerimônia realizada na última sexta-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado de São Paulo oficializou a entrega de veículos e tablets a Procons municipais, em um ato promovido pela Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania.

Ele explicou ainda que Jundiaí figura entre os Procons mais bem avaliados do estado, graças ao alto índice de resolutividade e ao volume expressivo de atendimentos realizados.

Os novos equipamentos serão utilizados principalmente nas ações de fiscalização, orientação aos fornecedores e nas pesquisas de preços promovidas em datas comemorativas, como Dia das Mães, Natal e Páscoa. “O veículo e os tablets serão fundamentais para continuarmos levando informação e proteção ao consumidor de forma ainda mais eficiente”, completou.

O evento também teve ainda a participação do diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, e do governador Tarcísio de Freitas, que destacou a importância do Procon e das doações. “O Procon é uma instituição fundamental para garantir os direitos dos consumidores. Estas doações fortalecem o trabalho das unidades municipais, ampliando a presença do estado em defesa da população e assegurando um atendimento mais moderno, ágil e eficiente em todo o território paulista”, afirmou o governador.