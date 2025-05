Problemas no Tulipas foram apontados em 2019 pela Cetesb

Com um histórico de sete acidentes que atingiram as águas do Parque Botânico Tulipas, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) já havia encaminhado ofício à Prefeitura de Jundiaí em 2019 e 2020 recomendando que a drenagem de águas pluviais do bairro fosse desviada e não fosse para o lago, ou que realizasse a implantação de um sistema para contenção de águas pluviais e de resíduos e poluentes. A reportagem do Jornal de Jundiaí teve acesso a estes documentos que foram entregues à Prefeitura de Jundiaí. A Prefeitura também tem intenção de passar para a iniciativa privada os parques de Jundiaí.

Estas obras não foram realizadas na época e, neste ano, mais uma vez, as águas do Parque foram contaminadas, após um acidente com um caminhão que transportava corante derramar um produto, atingindo o local no dia 13 de maio. Agora a área precisará passar por um grande processo de limpeza total e mudança no curso das águas pluviais.

O gestor da pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, explicou que o corante decantou e está depositado no fundo do lago. “A água está transparente, mas ainda vemos o azul na areia. Agora vamos drenar o local, deixar só um curso d’água e desassorear, retirando o máximo do que conseguirmos do produto”, ele explica.

Ainda está no planejamento urgente a realização da obra sugerida pela Cetesb. “Não iríamos fazer isso agora, porém, com o acidente, vamos colocar um fim neste problema, não vamos repetir o erro. Hoje não temos recursos financeiros, mas vamos fazer. Quando foi apontado anteriormente, na outra gestão, havia verba e não quiseram investir. Agora novamente teve problema, os animais e o meio ambiente foram atingidos. Cabe a nós, que estamos há cinco meses na administração da cidade, resolver de vez”, diz.