Prefeito se reúne com moradores da Vila Cristo e ouve demandas

Ao encerrar a reunião, o prefeito Gustavo Martinelli reforçou as demandas que cada Unidade solucionará e destacou a importância do diálogo contínuo com a população: “Será um mandato participativo. Estamos retornando aos bairros para dialogar, para escutar. Porque é ouvindo que vamos identificar as prioridades e planejar com responsabilidade”.