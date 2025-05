No Maio Amarelo, foco é na conscientização de trânsito seguro

Ao longo desta semana, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), promoveu uma série de atividades dentro da campanha Maio Amarelo, com foco na conscientização para um trânsito mais seguro. Com o tema “Desacelere. Seu maior bem é a vida”, as ações envolveram crianças, educadores, empresas e a população em geral, destacando a importância de atitudes responsáveis desde a infância.

Nas escolas da rede municipal, o mascote Vaguinho e a educadora de trânsito Laura Contezini percorreram diferentes unidades com palestras lúdicas e interativas. A ideia é sensibilizar os pequenos para as boas práticas no trânsito, incentivando-os a compartilhar o que aprenderam com suas famílias.

“A ideia é que as crianças aprendam desde cedo todos os cuidados que o trânsito merece, para que elas possam reproduzir em casa tudo o que aprendem aqui”, explicou o mascote Vaguinho, personagem querido dos pequenos.