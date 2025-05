Jundiaí tem mais de 12 mil pessoas com 80 anos ou mais

A população idosa de Jundiaí segue crescendo com saúde e disposição. Segundo o Censo do IBGE estimativas de 2024, o município conta com 460.313 habitantes, sendo 12.512 com 80 anos ou mais e, entre eles, 5.873 com 85 anos ou mais. Especialistas apontam que a longevidade com qualidade de vida depende de uma rotina ativa, interações sociais e cuidados com a saúde física e emocional.

De acordo com o médico Ivan Aprahamian, especialista em Clínica Médica, Geriatria e Psiquiatria, “interação social e uma rotina ativa são os principais fatores, seguidos por atividade física regular de duas a três vezes por semana e cuidado com prevenção e tratamento de doenças crônicas”. Ele ressalta ainda que “30% dos idosos estão desnutridos; entre 10% e 20% sofrem de perda muscular (sarcopenia), o que limita a mobilidade e pode levar a quedas; além disso, demência e depressão são comuns e associadas a um prognóstico ruim. Também é essencial manter a visão e a audição em dia, controlar doenças crônicas e usar o mínimo necessário de medicamentos”.