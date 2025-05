Transposição da Anhanguera: Jundiaí acelera tratativas

O secretário estadual Rafael Benini enfatizou o compromisso do governo com a mobilidade urbana. “Estamos empenhados em viabilizar essas obras em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, Artesp e CCR Motiva pois entendemos a importância delas para a melhoria viária do município e da qualidade de vida dos cidadãos.”

Outro ponto discutido durante a reunião foi a construção de uma avenida municipal paralela à Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na altura do km 69,5, no bairro do Medeiros. A via contará com acessos à rodovia e oferecerá uma alternativa ao tráfego intenso nos horários de pico, contribuindo para a mobilidade da região. As propostas foram bem recebidas e viabilizadas pelo secretário estadual Rafael Benini.

O gestor de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, destacou o impacto positivo das obras. “Com essas transposições, vamos reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a segurança viária e promover o desenvolvimento econômico das regiões atendidas.”