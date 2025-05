Emeb Marcos Gasparian comemora 70 anos com brincadeiras e visita

Quem entregou os presentes foi o pequeno Marco Dionízio, de sete anos. “Eu entrei nesta escola ano passado e gostei que meu nome é parecido com o nome da escola e do neto dele”, comentou o estudante do 2º ano A, que não titubeou em escolher o seu brinquedo favorito da festa: “o tobogã”.

A diretora da escola, Conceição Pontes, explicou a organização da festa. “Quisemos comemorar da forma escolhida pelas crianças.” Atualmente, a unidade escolar conta com cerca de 380 estudantes de Ensino Fundamental 1 (de 1º ao 5º ano).

A gestora de Educação, Priscila Costa, parabenizou as crianças e a equipe da unidade escolar. “As escolas são feitas de gente e para gente. E essa é a essência do programa ‘Escola da Gente’, que, nesta comemoração, é evidenciada pelo respeito ao patrono e à sua família, e pela alegria das equipes e das crianças durante as comemorações.”