Mesmo com ar bom, clima seco afeta saúde em Jundiaí

A qualidade do ar em Jundiaí foi classificada como "boa" pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na última medição disponível, realizada na terça-feira (20). Os dados foram obtidos na estação automática localizada na Avenida Amadeu Ribeiro, 500, no Complexo Esportivo Bolão, bairro Anhangabaú.

A Cetesb utiliza cinco estágios na medição da qualidade do ar: boa (índice de 0 a 40), moderada (41 a 80), ruim (81 a 120), muito ruim (121 a 200) e péssima (acima de 200). A avaliação da qualidade do ar é feita diariamente por meio de estações instaladas em pontos estratégicos do Estado.



Embora a qualidade do ar tenha sido considerada boa na última medição, o período de outono e inverno é crítico para a dispersão de poluentes. A combinação de baixa umidade, falta de chuvas e pouca circulação de ar contribui para o acúmulo de poluentes na atmosfera, especialmente no período do meio-dia, quando há maior incidência solar.