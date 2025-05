Podridão a céu aberto: empresa de Jundiaí é interditada e multada

Uma moradora do bairro, que prefere não se identificar, procurou ajuda por conta do mau cheiro no local e pela presença de urubus e moscas. Segundo ela, em conversa com outros vizinhos, o problema também atingia outras pessoas dos arredores, que sentiam o cheiro de material orgânico em decomposição e percebiam os urubus sobrevoando o bairro.

Um lixão: assim que são descritas as instalações de uma empresa que funcionava em Jundiaí, no bairro dos Fernandes. A empresa foi interditada e multada neste mês após reclamações de moradores do entorno, que sofriam com o mau cheiro e a presença constante de urubus. A empresa, de produção de adubo orgânico, cometia uma série de infrações, que vão de contaminação do solo à presença de trabalhadores estrangeiros em situação irregular e degradante.

De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Meio Ambiente da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), no dia 12 de maio foi feita uma vistoria no imóvel. O responsável pela empresa acompanhou a inspeção no local. Durante a ação, foram constatadas diversas irregularidades ambientais e sanitárias. Havia acúmulo de material orgânico (restos de comida) a céu aberto, gerando mau cheiro e atraindo urubus, moscas, roedores e outros animais sinantrópicos. Também foi verificado o escoamento de chorume diretamente sobre o solo, com risco de contaminação do lençol freático e de corpos d’água próximos.

Além disso, a empresa, que atua no beneficiamento de resíduos alimentares para a produção de adubo orgânico, tinha dois funcionários estrangeiros que não apresentavam documentação pessoal nem utilizavam equipamentos de proteção individual. O local não possuía infraestrutura mínima, como banheiro, água potável ou local adequado para refeições, sendo observada uma mesa improvisada próxima à máquina de processamento.

Diante das infrações, a Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) aplicou multa no valor de R$ 13.031,00. A Fiscalização do Comércio determinou o encerramento imediato das atividades. A Polícia Militar Ambiental também esteve presente e registrou o boletim de ocorrência. O caso será encaminhado à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).