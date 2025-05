Prefeito de Cajamar vai trazer Tecnologia de Segurança SmartSampa

Durante a visita, Kauan Berto e Ricardo Nunes também assinaram um contrato importante, que abre possibilidades para avaliar a integração de Cajamar ao sistema de câmeras inteligentes do SmartSampa. A ideia é fortalecer a segurança, principalmente nas regiões de divisa com a capital, garantindo mais proteção à população e utilizando a tecnologia para prevenir e combater crimes.

O SmartSampa já obteve resultados significativos em São Paulo, ajudando a identificar e prender, em apenas alguns meses, mais de mil foragidos da Justiça, graças à precisão e agilidade proporcionadas pela tecnologia de reconhecimento facial. O sistema tem sido uma peça-chave no combate à criminalidade e no aumento da segurança nas áreas monitoradas.

O prefeito de Cajamar, Kauan Berto (PSD), participou, na última sexta-feira (16), de uma visita à sede do SmartSampa, um sistema inovador de segurança utilizado pela cidade de São Paulo. Acompanhado pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), Kauan teve a oportunidade de conhecer de perto a tecnologia de câmeras inteligentes com reconhecimento facial e inteligência artificial, uma ferramenta moderna que tem se mostrado eficaz na redução da criminalidade na cidade.

O prefeito Kauan destacou o compromisso da administração municipal com a segurança pública e a busca constante por inovações tecnológicas para melhorar a qualidade de vida da população de Cajamar. "Estamos sempre em busca do que há de mais moderno e eficiente para proteger nossa cidade. A integração de Cajamar ao SmartSampa é um passo importante para avançarmos no combate à criminalidade e oferecer mais tranquilidade aos nossos cidadãos", afirmou.

Com esse anúncio, a Prefeitura de Cajamar reafirma seu compromisso em investir em soluções tecnológicas para a segurança pública, sempre buscando parcerias que tragam benefícios concretos para o município e seus moradores.