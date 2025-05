Sala de cinema do Expressa recebe oficina gratuita sobre roteiro

A Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa recebe neste sábado (24) a oficina gratuita “Como um roteirista constrói uma história”. Com mediação do roteirista e produtor de conteúdo audiovisual André Pacano, a atividade gratuita começa às 10h e é mais uma realização da parceria da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) com o projeto Pontos MIS, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

No total, serão disponibilizadas 40 vagas gratuitas, para os interessados inscritos previamente por meio de formulário on-line, e selecionados por ordem de inscrição. A atividade tem classificação etária para maiores de 10 anos, com foco em pré-adolescentes (de até 14 anos) e demais interessados em geral.

Com base nos livros “O herói de mil faces”, “A jornada do escritor”, “Save the cat” e outros, a oficina se propõe a ensinar aos alunos o conceito de estrutura narrativa, que funciona para roteiristas profissionais e iniciantes, que desejam desenvolver histórias para cinema, TV e outros formatos, como literatura, teatro, HQ, games e outros.