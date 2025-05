A partir de amanhã, linha 542 terá novo horário no Terminal Eloy

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) informa que, a partir desta terça-feira (21), a linha 542 – Terminal Eloy Chaves / Jardim Novo Horizonte passará por ajustes em seus horários. O objetivo da mudança é corrigir atrasos registrados na operação da linha, promovendo maior regularidade nas partidas e, consequentemente, mais qualidade e confiabilidade no atendimento aos usuários.

De acordo com o diretor de Transportes Públicos da UGMT, Bruno Sérgio Palhari, a iniciativa integra um trabalho permanente de monitoramento e melhorias no sistema de transporte coletivo da cidade. “Estamos realizando a revisão gradativa das linhas, com base no acompanhamento diário da operação. Além disso, a UGMT conduz estudos voltados à melhoria geral do serviço, considerando as limitações do contrato emergencial atualmente em vigor. Nosso foco é minimizar os impactos para os usuários e melhorar, dentro das possibilidades atuais, a oferta e a pontualidade dos serviços”, explica.

Além da linha 542, neste mês também foram promovidas alterações nas linhas 501 – Vila Cristo e 514 – Vila Nambi, além da revisão dos primeiros horários de operação de algumas linhas que atendem os terminais Hortolândia e Cecap.