Cult PRO disponibiliza 3,5 mil vagas; Jundiaí terá curso gratuito

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, abriu no dia 19 de maio as inscrições para mais de 3,5 mil vagas em mais de 100 cursos gratuitos, em 33 municípios e formatos presencial, híbrido e online. Para se inscrever, basta ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. O cadastro pode ser feito até o dia 1º de junho pelo site do programa.

As formações presenciais acontecerão na capital, Grande São Paulo e em diversas regiões administrativas, como Barretos, Bauru, Campinas, Araraquara (Central), Itapeva, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e Sorocaba. Os cursos serão ofertados em cidades como Araraquara, Barretos, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Olímpia, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Ubatuba, entre outras.

“Com cursos pensados para atender às diversas necessidades de artistas, criativos e operadores da cultura em diferentes fases da carreira, o CultSP PRO segue ampliando sua oferta e reforçando o compromisso do Governo de SP com a formação e valorização dos profissionais da cultura. Investimos constantemente em capacitação e oportunidades, com o objetivo de fazer da cultura um motor ainda mais potente de desenvolvimento em todo o estado”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.