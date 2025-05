Parlamento Intermunicipal é oficializado e elege presidência

Os presidentes das Câmaras Municipais da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) se reuniram nesta segunda-feira (19) para oficializar o Parlamento Regional Intermunicipal (PRI), que deverá levar ao Governo do Estado as demandas em comum das sete cidades que compõem a região e também Itatiba. No encontro também foi definida a mesa diretora que será composta neste ano por Edicarlos Vieira, de Jundiaí, como presidente, David Bueno, de Itatiba, como vice, e Dr. Eliseu Notário, de Várzea Paulista, como secretário.

O presidente Edicarlos (União) considera que esta atuação em conjunto fortalece todas as cidades é um trabalho feito lado a lado com os representantes do Legislativo da região. “É uma política horizontal, não vertical, onde alguém está acima. Temos o desafio de representar uma população de cerca de um milhão de habitantes”, disse. Ele lembra que os presidentes das Câmaras já estavam se reunindo periodicamente, sempre em uma cidade diferente, e que estão buscando solução para questões como mobilidade e saúde, que precisam ser avaliadas regionalmente.

Das reuniões anteriores, os chefes do Legislativo já haviam articulado Moções de Apelo para que o Hospital Regional atenda prioritariamente a população da RMJ, que foram aprovadas e seguem para o Governo do Estado. Atualmente, conforme mostrado na reportagem do Jornal de Jundiaí de domingo (18), 44% dos pacientes que passam por consultas ou internações no local não são da RMJ (Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu) e Itatiba.