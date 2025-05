Dono de loja de roupas em Jundiaí é preso por fraude no comércio

O dono de uma loja de roupas e acessórios, no bairro Agapeama, em Jundiaí, foi preso por polícias da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), na manhã desta segunda-feira (19), por crimes contra a marca e fraude no comércio. De acordo com a polícia, ele estava vendendo mercadorias falsificadas.

A DIG recebeu denúncia anônima de que nesta loja estavam sendo vendidas roupas e acessórios falsificados de marcas famosas como Adidas, Mizuno, Nike, Lacoste, entre outras.

Equipes foram enviadas ao local para averiguação e constataram que de fato havia produtos, aparentemente falsificados, expostos para a venda.