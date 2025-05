Tempo de outono e sem chuva: Jundiaí tem queda na qualidade do ar

Há mais de uma semana sem chuva e com o umidade do ar mais baixa, Jundiaí vem tendo queda na qualidade do ar. O que é perceptível para quem tem as vias aéreas mais sensíveis, também é atestado pelos medidores de qualidade do ar. E para os próximos dias, a previsão é a mesma: manhãs e noites mais frias, meio do dia mais quente e ainda sem sinal de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em relação à qualidade do ar, o projeto Índice Mundial de Qualidade do Ar, que mostra a qualidade do ar em diversas cidade do mundo, aponta qualidade moderada nesta manhã (19) em Jundiaí. Pela previsão meteorológica para os próximos dias, a tendência é de que a qualidade piore, até quinta, quando o ar tende a ficar mais úmido. O principal fator da poluição é a presença de PM2.5, que são micropartículas de sujeira no ar.

A empresa de meteorologia AccuWeather também aponta queda na qualidade do ar. Segundo a consultoria, a qualidade do ar nesta manhã m Jundiaí está ruim, quando o ar atingiu um nível de poluição elevado e não é saudável para grupos sensíveis. Segundo a empresa, o pior índice é o de dióxido de nitrogênio.