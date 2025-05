Caminhadas mediadas propõem resgate à memória do município

Como parte das iniciativas de educação patrimonial, além da democratização e salvaguarda das memórias em Jundiaí, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para as suas cinco opções de caminhadas mediadas a bens culturais do município.

Com mediação da equipe do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH), as opções disponíveis são: Centro Histórico – Patrimônios Culturais da Colina; Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra; Vila Arens e a Industrialização; Arquitetura Sacra – do Período Colonial ao início da República; Espaço Expressa – Arqueologia das antigas Oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

Nessa semana, com foco na valorização dos servidores, a UGC uniu a ação com duas edições especiais da caminhada pelo Centro Histórico com os colabores de diversos departamentos da pasta. A mediação ficou por conta do servidor Denilson André, da equipe que conduz as turmas inscritas.