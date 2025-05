Partidas de linhas no Cecap e Hortolândia serão antecipadas

Dando continuidade ao processo de revisão do sistema de transporte público, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) informa que, a partir de segunda-feira (19), serão implementados ajustes nos primeiros horários de partidas de linhas que atendem os bairros e os terminais Cecap e Hortolândia.

As alterações têm como objetivo melhorar a integração com as linhas troncais que operam nesses terminais, oferecendo mais pontualidade aos usuários, especialmente no início da jornada de trabalho. A medida também busca otimizar a mobilidade urbana no período da manhã, com a redução do tempo de espera nas conexões entre linhas.

Linhas com partidas antecipadas nos bairros:

Terminal Cecap: 561, 563, 564 e 568

Terminal Hortolândia: 571, 572, 578 e 579