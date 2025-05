Teatro é destaque na Virada Cultural 2025

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, leva mais de 100 apresentações de artes cênicas para todas as regiões da cidade como parte da programação especial da 20ª Virada Cultural, nos dias 24 e 25 de maio. Além dos teatros municipais, bibliotecas e equipamentos culturais parceiros como Sesc, o evento conta com dois palcos 24 horas na região central: stand-up comedy, no endereço Ipiranga-Copan, e Monólogos na Praça Roosevelt.



Entre as atrações teatrais confirmadas na maior Virada Cultural da história de São Paulo estão peças premiadas, que levam ao palco atores conhecidos do público, como Osmar Prado, Isabel Teixeira, Claudia Ohana, Juliana Knust, entre outros.



No Teatro Paulo Eiró, as peças “Casa Grande e Senzala - Manifesto Musical Brasileiro”, inspirado no livro homônimo de Gilberto Freyre, no dia 25, às 19h, e a montagem infantil “Zebra Sem Nome”, dia 24, às 16h, são os destaques.



Já o Teatro Arthur Azevedo reúne no dia 25 as peças “Miragens na Caixa”, do Grupo Teatro do Imprevisto, às 16h; “O Veneno do Teatro”, uma peça clássica do dramaturgo espanhol Rodolf Sirera, estrelado pelos atores Osmar Prado e Maurício Machado, às 19h; e o “Jogo de Imaginar”, peça que aborda a origem do teatro, produzida pelo núcleo de criação espetáculos infanto-juvenis Barracão Cultural, às 11h.



Em Santana, a atriz Isabel Teixeira se apresenta no Teatro Alfredo Mesquita domingo (25), às 19h, com a peça intimista “Jandira - Em Busca do Bonde Perdido”, dirigida por Marcos Caruso. No mesmo teatro, às 20h, a peça de Fernando Duarte e Rita Êlmor “Parabéns Senhor Presidente - in Concert” traz as atrizes Claudia Ohana e Juliana Knust, interpretando Maria Callas e Marilyn Monroe nos bastidores da festa do Presidente Kennedy, destacando a diferença entre as duas mulheres mais famosas da história, suas complexidades, feminilidades e semelhanças.



Também pela zona norte, na Casa de Cultura Tremembé, às 10h, “A Vovó Tá On!”, da Cia Do Miolo, conta uma divertida história de três idosos solitários e cansados de suas vidas monótonas que decidem conhecer novos amigos em um ”Aplicativo de Amizade para a Melhor Idade”.



Já o Centro Cultural Teatro Flávio Império leva o espetáculo "Cabaré Tertúlia", um encontro cênico e circense com dois palhaços viajantes que, por meio da linguagem corporal e da palhaçaria, conduzem um show interativo com números de acrobacia, malabarismo e arremesso de facas. A apresentação acontece no dia 25 de maio, às 14h, na Lona Miss Jujuba.



No Museu da Cidade de São Paulo, a peça "Marquesa de Santos: Verso & Reverso" traz um monólogo de 45 minutos no qual a Marquesa de Santos, questiona o porquê de sua trajetória pessoal ter sido ofuscada pelo seu relacionamento com D. Pedro I, destacando as lutas e desafios enfrentados pela personagem histórica. A apresentação acontece no Solar da Marquesa de Santos, no dia 24 de maio, às 19h.



Por falar em monólogos, o gênero teatral, assim como o stand-up comedy ganha palcos 24 horas na região central. Monólogos reconhecidos, como "Frida Kahlo — Viva la Vida", terão um palco dedicado na Praça Roosevelt, enquanto grandes nomes da comédia nacional se apresentam em espaço especial montado na Avenida Ipiranga, perto do Edifício Copan.



Teatro nas bibliotecas municipais

As bibliotecas Hans Christian Andersen, Cora Coralina, Brito Broca, Raimundo de Menezes, Lenyra Fraccaroli, Menotti Del Picchia e Alceu Amoroso Lima recebem performances cênicas especiais para a Virada Cultural 2025. Entre as atrações já confirmadas da programação, estão o espetáculo de dança e balé clássico “Tempo de Primaverar”, “Ciranda de Mundaréu”, “I-Magia”, os espetáculos infantis “O Saci que Queria Voar”, “Sementeiras” e “De Férias no Sítio” e as adaptações literárias homônimas dos contos infantis “A menina que bordava estrelas” e “Árvore de Histórias”.



Teatros nos equipamentos parceiros

Para enriquecer a programação de teatros da Virada Cultural 2025, há mais de 20 atrações da sétima arte nos equipamentos parceiros que compõem o time de espaços culturais para aproveitar na cidade entre os dias 24 e 25 de maio.



A programação completa está no site viradasp.com.br.