Dia da Coxinha ressalta protagonismo de Jundiaí na gastronomia

São diversos os tamanhos, recheios e formatos, além das formas de se apreciar: uns preferem comer pela pontinha, já outros defendem a tese de se começar pela base recheada. Mas uma coisa é unanimidade: a Coxinha é um dos quitutes preferidos dos brasileiros.

No dia nacional desta delícia, comemorado neste domingo (18), Jundiaí também garante o seu protagonismo e tem muito em que contribuir para agradar o paladar de todos os públicos. Além de Terra da Uva, Jundiaí também é a Terra da Coxinha de Queijo. O reconhecimento vem do público e do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), que tem a iguaria registrada como patrimônio imaterial da cidade, em vista de sua originalidade e participação na identidade e memória dos jundiaienses há décadas.

A gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Marcela Moro, ressalta a importância da iguaria para os jundiaienses. “A coxinha de queijo, a partir do registro como patrimônio imaterial, tornou-se um novo atrativo gastronômico de nossa cidade. Ela compõe como destaque o conjunto de atrações de várias das nossas Rotas Turísticas, como a do Centro Histórico, da Uva e agora a nossa mais recente rota, a dos Sabores, que será lançada nos próximos dias, além de outras variações como as de uva e vinho. Essas opções enriquecem a experiência do turista e ajudam a compor e fortalecer as identidades turística e cultural de Jundiaí.”