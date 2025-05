Bebês Reborns: consolo para uns, exagero para outros

Rosana Passos Utrila Cardoso é artista e criadora de bonecas reborn, profissão conhecida como cegonha. Ela começou a produzir as bonecas em 2021, após perder os pais com apenas 11 dias de diferença, durante a pandemia. Antes disso, havia presenteado a mãe com uma boneca dorminhoca (sonho da mãe era ter uma), e ouviu dos pais que, um dia, realizariam o sonho da filha de ter uma boneca realista. “Depois que eles se foram, comecei a criar para dar forma ao sonho que era deles e também meu”, conta.

Rosana conta que as suas criações são feitas com atenção aos detalhes. “Quando chega, parece uma boneca comum, mas quando começa a pintura — com tintas amarelas, verdes, azuis, vermelhas — ela ganha vida”, descreve. Ela afirma que o interesse pelas bonecas vem desde a infância: “Um dia, peguei uma abóbora, fiz olhos, boca, vesti com a roupa do meu irmão e brinquei com o que criei.”

Durante o processo de criação, Rosana Passos aplica tintas em camadas para dar realismo ao bebê reborn

Apesar das críticas, Rosana diz que muitos de seus clientes compram por motivos afetivos e não têm intenção de simular cuidados maternos extremos. “Tem preconceito, tem gente que chama de loucura, mas a verdade é que leva alegria para muita gente”, diz. Segundo ela, seus compradores se dividem igualmente entre adultos e crianças. Muitos adultos motivados pelo desejo de realizar um sonho da infância.