Senac oferece bolsas para curso de Assistente de Logística

A formação, que acontecerá de segunda a sexta no período noturno entre 10 de junho e 16 de agosto, terá 160 horas em 40 aulas. Os pré-requisitos para garantir a inscrição são: ensino fundamental completo, ser maior de 16 anos e ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos (R$ 3.036).

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oferecerá 33 bolsas de estudos integrais para o curso de Assistente de Logística. As inscrições ocorrem na próxima segunda-feira, 19 de maio, a partir das 12 horas.

A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura e os selecionados receberão uma mensagem de WhatsApp para confirmação de participação no processo de bolsa oferecida pelo Senac. É necessária a resposta à mensagem em 24 horas, caso contrário o candidato terá sua pré-inscrição cancelada.

Após a confirmação de participação através do WhatsApp, os contemplados receberão um SMS com o link para participar do Processo Seletivo de Bolsa do Senac. Para obter a bolsa, é preciso atender todos os pré-requisitos. Este formulário também precisará ser preenchido em até 24 horas.

Assistente de Logística

Vagas: 33

Início: 10/06/2025 / Término: 19/08/2025

Horário: 18h às 22h

Aulas de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira – 40 aulas

Carga horária: 160h

Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú

Link de inscrição: https://forms.gle/5nYj43qGC6jvewEM7