Vereador cobra melhorias na Rodovia de Itupeva

O vereador Rodrigo Albino (PL) esteve no Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em São Paulo acompanhado do deputado estadual Ricardo Madalena para cobrar demandas na Rodovia Hermenegildo Tonolli, que liga Jundiaí e Itupeva. Ele destacou é necessária a construção de passarelas para pedestres e sinalização melhor. “Foi uma conversa super produtiva. Terei uma vistoria no local junto com os engenheiros para buscar alternativas e soluções para todos que transitam na Hermenegildo”, disse, lembrando que no entorno há bairros como Medeiros, Fazenda Grande, Residencial Jundiaí e o Distrito Industrial. De acordo com Albino, ainda não foi possível estabelecer prazo para as passarelas mas as rotatórias e a sinalização da rodovia serão melhoras.

Vinhedo tem audiência sobre metas fiscais

No dia 27 de maio, terça-feira, a partir das 10h, a Câmara Municipal de Vinhedo sediará a audiência pública da Secretaria de Finanças e Economia para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2025, em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A audiência será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) da Casa, composta pelos vereadores Rodrigo Luglio (presidente), Tiago de Paula (relator) e Nilton do Foto Nelson (membro).

Haddad nega planos para reajustar Bolsa Família

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu enviar na próxima semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva “medidas pontuais” para ajudar no cumprimento da meta fiscal de déficit zero este ano. Ele negou que o governo esteja preparando um pacote para elevar a popularidade do governo, após boatos de reajuste do valor mínimo do Programa Bolsa Família e de medidas para o setor de energia.

“As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente [Lula], que seria hoje [quinta-feira], mas em função do falecimento do Mujica [ex-presidente do Uruguai] passou para semana que vem, são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal”, disse o ministro.