Vazamento afeta mais de 30 animais no Parque Botânico Tulipas

Espécies de difícil captura como biguás, garças e frangos-d’água também foram expostas ao corante. Segundo Jorge Bellix de Campos, presidente da associação Mata Ciliar, os animais resgatados foram imediatamente submetidos a tratamento com carvão ativado e lavagem com água morna e detergente neutro. “O corante ficou impregnado nas penas, e temos repetido os banhos desde o dia do resgate. Aparentemente estão bem, mas o produto tem efeito tóxico e prolongado, o que exige monitoramento constante”, afirmou.

Um vazamento de corante químico em uma via próxima ao Parque Botânico Aziz Ab’Saber, no bairro Jardim Tulipas contaminou o lago local e afetou cerca de 30 animais, entre patos, gansos e capivaras. A substância, de coloração vermelha intensa, escorreu pela rua após a colisão de um caminhão com um poste e se espalhou rapidamente até atingir a área de preservação.

Além dos animais resgatados pela Mata Ciliar, o impacto ambiental também foi visível entre os peixes do lago. Diversos exemplares apareceram mortos às margens, o que reforça a suspeita de que o corante tenha reduzido o oxigênio dissolvido na água, dificultando a respiração aquática.

O produto químico também se espalhou pelas ruas do bairro, intoxicando dois gatos. O veterinário Francisco Vieira relatou que os felinos chegaram com sintomas neurológicos e perda de coordenação. “Um deles estava inteiro azul, com a boca azulada e vomitando. O outro ingeriu menos produto”, conta.

A presença do corante nas vias e sua rápida dispersão geraram apreensão em quem passava no local. Dois trabalhadores, que preferiram não se identificar, estavam próximos ao local no momento do acidente e descreveram a cena como caótica. “O caminhão bateu e o líquido vermelho se espalhou pela rua, correndo em direção ao parque. A sensação foi de impotência. O contraste do vermelho vivo no asfalto, escorrendo para a natureza, parecia cena de filme. Foi assustador”, relataram.