MDB se aproxima do Republicanos; em Jundiaí, sigla está suspensa

As direções dos partidos MDB e Republicanos estão negociando uma Federação para disputar as eleições no próximo ano. Os presidentes nacionais Baleia Rossi e Marcos Pereira, respectivamente, têm se encontrado e a expectativa é que até o final do mês a aliança seja oficialmente anunciada.

O MDB acumulou na última eleição municipal o segundo maior número de prefeitos eleitos no país, com 856, ficando atrás apenas do PSD, que tem mais de 870 comandantes do Executivo Municipal. Na região, duas cidades têm emedebistas como chefes do Executivo, Itupeva e Louveira. Mas em Jundiaí, a situação do partido não é animadora: não há vereadores eleitos e a sigla aparece no site do TSE como suspensa por falta de prestação de contas. O fim da vigência da diretoria se deu em 28 de fevereiro deste ano, após sete meses de sua composição.

O presidente da sigla na cidade, Thiago Maia Pereira, foi procurado pela reportagem do Jornal de Jundiaí para comentar sobre o assunto, tanto sobre a suspensão quanto sobre o futuro do partido após a Federação, mas não se pronunciou sobre os temas, dizendo que a diretoria do MDB em Jundiaí é apenas uma provisória, ligada ao diretório estadual.