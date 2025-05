Inscrições para varejões noturnos são prorrogadas

As inscrições on-line devem ser feitas pela plataforma Balcão do Empreendedor , onde o interessado deverá procurar a seção Agronegócio e Abastecimento, em seguida o tópico Inscrição e selecionar o link Varejista Noturno.

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) prorrogou até o dia 23 de maio (sexta-feira) as inscrições para as vagas remanescentes em bancas nos varejões noturnos realizados no Eloy Chaves e no Parque do Cerrado.

Para o varejão noturno Eloy Chaves, realizada às quartas-feiras, das 17h às 21h, nas esquinas das ruas Carlos Veiga e Dante Belodi, estão disponíveis duas vagas de bancas para venda de produtos alimentícios. Já para o Parque do Cerrado, realizado às quintas-feiras, na avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz, 1680 – Residencial Jundiaí, no mesmo horário, são cinco as vagas disponíveis, para as vendas de temperos, verduras e/ou minimamente processados e de produtos alimentícios.

Mais informações podem ser obtidas no edital nº 07/2025, publicado nas páginas 22 e 23 da edição 5630 da Imprensa Oficial do Município, ou junto ao Departamento de Abastecimento da UGAAT, durante horário comercial, por meio dos telefones (11) 4589-8580 / 8577, do e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br e do WhatsApp (11) 91656-8444.