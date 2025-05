Alerta: quinto caso de morcego com raiva é confirmado

A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) — órgão da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) — identificou o quinto caso de morcego positivo para a raiva em Jundiaí, neste ano.

O animal, da espécie Artibeus lituratus (se alimenta de frutas), foi encontrado vivo no quintal de uma residência no bairro Engordadouro. Não houve contato com humanos ou animais domésticos. A moradora adotou os procedimentos seguros, colocando uma caixa em cima do morcego e contatou a VISAM pelo canal 156.

Ao longo da semana, haverá reforço das medidas preconizadas pelo Programa Municipal de Vigilância da Raiva no bairro. Além de orientação aos moradores das localidades, as equipes passarão pelos estabelecimentos veterinários e na Unidade de Saúde do território.